Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa avioituva Anna, 29, oli valmis perhe-elämään jo 22-vuotiaana – tätä asiaa hän ei halua enää tapahtuvan parisuhteessaan uudelleen

– Olen Turusta kotoisin ja se on minulle todella rakas paikka. Olen todella perhekeskeinen, ja vanhemmat asuvat siellä ja siskokin puolittain. Siellä on myös ystäviä. Haaveilen, että olisi ihanaa palata sinne jossain vaiheessa, Anna kertoi MTV Uutisille ennen naimisiinmenoaan.

Juoksu on hänelle rakas harrastus, joka on kulkenut mukana nuoruudesta asti.

– Haluan olla kaikkivoipa oman elämäni suhteen – olen aina ollut pärjääjätyyppi. Olen tosi empaattinen, ja ystävät ovat tärkeitä, mutta myös yksinolo on minulle tärkeää. En voi hyvin ilman omaa aikaa. Olen liikunnallinen, tykkään puuhailla kaikkea ja arjen aktiivisuus on mieleistä.

– Vaikka nostin esiin oman ajan ja itsenäisyyden, niin haluan jakaa arkeni jonkun kanssa. Olen ollut 3 vuotta sinkku ja olen alkanut selkeästi kaivata vierelleni jo arjenjakajaa. Nykypäivän deittailukulttuuri on ollut itselleni todella vaikeaa. Pinnallisuus, egosentrisyys ja oman itsensä jalustalle nostaminen ja saavutusten kautta grindaaminen deittailuelämässä tuntuu minusta ikävältä. Se ei ole minulle luontainen tapa tutustua uusiin ihmisiin, vaikka olen tapaillut ja deittaillut kolmen vuoden aikana paljon ihmisiä, niin se on aina jäänyt pinnalliselle tasolle, eikä jutut ole syventyneet, Anna avasi kokemuksiaan.

Annaa mietityttää ohjelmaan lähtemisessä se, että hän hyppää suoraan, ei pelkästään parisuhteeseen, vaan myös avioliittoon. Toisaalta hänestä on ihanaa päästä suoraan naimisiin, sillä silloin tietää, että toinen on käynyt läpi ne samat pohdinnat ja on valmis asettumaan ja löytämään loppuelämän kumppanin.

Ensimmäinen vakava parisuhde alkoi jo rippikoulussa

– On se hullua. Ei vielä pysy perässä, että se on tosiaan viikko ja olen naimisissa. Siitä asti, kun ilmoitettiin, että minulle on pari löytynyt, niin fiilis on ollut innostunut, luottavainen ja rauhallinen. Tämän viikon aikana, kun hääpäivä on niin lähellä, niin töissä on ollut lyhyempi pinna ja alkaa jännittää jo todella paljon. Mieli kuitenkin suojelee, eikä ole suoranaisia pelkoja, Anna pohti.