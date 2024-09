Ensitreffit alttarilla -ohjelman Tainalla, 27, on jo varasuunnitelma, jos hänelle ei suoda perheenlisäystä: "En halua jättää kaikkea yhden kortin varaan"

Tamperelaista Tainaa , 27, työkaverit kiittelevät aina hyvästä huumorista, sillä hän on pirskahteleva, sosiaalinen ja nauravainen ihminen. Hän tykkää asettaa läheiset ihmiset etusijalle ja on avualias ja tunteellinen tyyppi.

Varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevä Taina on asunut Tampereella kolmisen vuotta. Hänellä on reilu 3-vuotias sekarotuinen koira, joten vapaa-aika kuluu sen kanssa luonnossa puuhastellessa. Kotona Taina tykkää palapelejä ja ristikoita. Urheilu ja liikunta, etenkin luonnossa liikkuminen, ovat hänelle arjessa tärkeitä.

Taina avioituu pian Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa. Hän uskaltautui hakemaan mukaan, koska uskoo vahvasti, että asiat menevät niin kuin on tarkoitettu.

Hän ei tosin uskonut aluksi ollenkaan, että hänelle on todella löytynyt sopiva pari. Alkujärkytyksen jälkeen fiilis on kuitenkin ollut vain innostunut ja odottavainen.

– Osaa keskustella tunteistaan ja on avoin. Toisen pään sisään ei pääse, joten puolisoon täytyy olla yhteys. Jos tulee haasteita, niin ollaan niissä yhdessä. Toivon aktiivista ja sosiaalista ihmistä, koska olen sellainen itsekin. Ei tarvitse kuitenkaan olla ihan yhtä menevä, koska on hyvä, että joku rauhoittaa minuakin. Mutta olisi kuitenkin sellainen, joka tykkää heittäytyä ja kokeilla uusia asioita.

Taina on perhekeskeinen ihminen ja läheiset ovat hänelle kaikki kaikessa. Hän yrittää parhaansa mukaan aina sanoa ja näyttää sen, miten tärkeitä läheiset hänelle ovat.

– Kaikkia ihmisiä täytyy arvostaa. Jos nostaa itseään muiden yläpuolelle, niin se on minulle punainen vaate.

Aiemmissa suhteissa miellyttämisen tarvetta ja hylätyksi tulemisen pelkoa

Tainalla on ollut aiemmin yksi muita pidempi ja merkittävämpi parisuhde, jolloin hän oli ex-puolisonsa kanssa yhdessä nelisen vuotta. Sen jälkeen hän on ollut nelisen vuotta yksin.

– On ollut tapailusuhteita, ja toiset ovat olleet vakavampiakin, mutta ei ole tämän pisimmän suhteeni jälkeen ollut mitään pysyvämpää. Olen toisaalta kaivannutkin yksinoloa, enkä ole lähtenyt suhteisiin mukaan.

Hänen pisin parisuhteensa oli hyvin korjaava kokemus verrattuna muihin menneisyyden tapahtumiin. Aikaisemmissa suhteissa Tainalla on ollut miellyttämisen tarvetta ja hylätyksi tulemisen pelkoa, jotka ovat kummunneet hänen menneisyydestään.

Viiden vuoden päästä Taina toivoo, että hänellä on oma koti omalla pihalla ja pitkäaikainen parisuhde.

– Jos elämä suo, niin olisi myös perheenlisäystä. Sitten on niitä muita haaveita, jos elämä viekin toiseen suuntaan. En halua jättää kaikkea yhden kortin varaan. Matkustaminen on sellainen unelma, jota pystyy toteuttamaan. On paljon paikkoja, mitä ei ole vielä nähnyt.