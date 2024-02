Julija Tymoshenko MTV Uutisille: Ukrainaa ei pidä painostaa rauhanneuvotteluihin, alueluovutukset olisivat virhe

Julija Tymoshenko on luovinut Ukrainan johdossa läpi myrskyisten vuosikymmenten.

Sota on suora seuraus kansainvälisen yhteisön lepsuilusta

Tymoshenkon mukaan nykyinen täysimittainen sota on suora seuraus kansainvälisen yhteisön lepsuilusta Venäjän vallattua Krimin ja Ukrainan itäosia Donbasissa vuonna 2014.

– Voin kertoa teille, että Putin ei ole muuttunut. Hän on aina ollut samanlainen. Maailma on vain katsellut häntä vaaleanpunaisten silmälasien läpi.

Tymoshenko vaatii länneltä lisää aseita ja ammuksia

Ukraina ottaa uusia sotilaita siviilistä paikkaamaan harvenevia rivejä juoksuhaudoissa, mutta heille on saatava voittavat työkalut.

Suomi on Ukrainalle esikuva

Ainoa Venäjän sotavimmaa patoava tekijä on Tymoshenkon mielestä Nato.

– Suomi on meille esikuva. Me haluamme edetä Nato-jäsenyyteen samalla tavalla kuin te, ilman vuosikymmeniä kestäviä jäsenyysneuvotteluja sotilasliiton kanssa. Me haluamme päästä pikavauhtia Natoon.