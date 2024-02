Ukrainassa taistelee 20–30 suomalaista – kolme tiettävästi kuollut sodan aikana

– Meillä on tiedossa yksi suomalainen vapaaehtoinen, joka on kaatunut, tunnistettu ja vainaja on kotiutettu. Toinen on taistelukentällä syksyllä 2023 kadonnut suomalainen. Ja nyt mahdollisesti kolmas, Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner tarkentaa.