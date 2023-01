Konkari säkenöi SM-liigaderbyssä – matsissa julkaistiin myös yli 500 pelin hyökkääjän sopimus

Piitulainen jatkaa Jukureissa

Jukurien pitkäaikainen luottohyökkääjä on edustanut mikkeliläisseuraa koko sen SM-liigataipaleen ajan kaudesta 2016–17 alkaen. Piitulainen nähtiin jo tätä ennen Jukurien paidassa, kun hän edusti seuraa ensi kerran Mestiksessä kaudella 2011–12.

Piitulainen on pelannut SM-liigassa nyt kaikkiaan 538 runkosarjaottelua (92+127=219), ja mies on nähty myös 34 pudotuspelimatsissa. Jukurien lisäksi Piitulainen on edustanut SM-liigassa urallaan SaiPaa ja Lukkoa.