SM-liigan jumboseura räväytti: kaksi ulkomaalaishankintaa samalla kertaa

Jääkiekon SM-liigan jumboseura Mikkelin Jukurit vahvistuu kahdella uudella pelaajalla.

Jukurit hankki maalivahtiosastolleen kanadalaistorjujan Evan Buitenhuisin ja hyökkäykseensä yhdysvaltalaisen Casey Dornbachin.

Buitenhuis, 31, on pysäyttänyt tuoreeltaan kiekkoja itävaltalaisen HC Innsbruckin tolppien välissä.

– Keväällä pelataan todella tärkeitä pelejä ja haluamme meillä olevan maalivahtiosastolla leveyttä sekä kilpailua. Evan on kokenut ja hyvä maalivahti. Eetu Anttilan osalta tilanne on se, ettei meillä ole tarkkaa tietoa pystyykö hän pelaamaan enää tällä kaudella. Siksi meidän oli reagoitava maalivahtiosastolla, Jukurien urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkarainen kertoo.

Dornbach, 27, on puolestaan tahkonnut ECHL-sarjaa.

– Casey on puhdas kahden suunnan sentteri. Hän on hyvä aloittaja ja sitä osa-aluetta halutaan parantaa. Casey on pelannut hyvissä sarjoissa ja hän on monipuolinen hyökkääjä, joka tulee vahvistamaan tätä joukkuetta, Hakkarainen sanoo.

Molempien sopimukset kattavat loppukauden ja niissä on seuran optiot ensi kaudesta.

Jukurit on selvällä erolla Liigan jumbopaikalla. Se pelaa lähes varmuudella Liigan viimeisen ja toiseksi viimeisen joukkueen playout-sarjassa. Sen häviäjä kohtaa karsinnoissa Mestiksen mestarin.