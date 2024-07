Jukurit hankki hyökkääjän Pohjois-Amerikasta

24-vuotias Ellis on pelannut kaksi edelliskautta AHL:ssä Toronto Marliesin riveissä. Päättyneellä kaudella Ellis teki 14 tehopistettä 36 pelaamansa ottelun aikana.

– Olemme todella innoissamme Maxin liittymisestä joukkueeseen, sillä odotamme hänen olevan puhtaasti kärkikentän pelaaja. Maxilla on selkeä tavoite pelata vuosi Liigassa ja sen jälkeen palata Pohjois-Amerikkaan ja siirtyä NHL:ään. Tavoite on kova, mutta pelaaja on valmis tekemään töitä ja yhdessä pystymme toteuttamaan sen, Hakkarainen toteaa Jukureiden tiedotteessa.