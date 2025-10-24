Mikkelin Jukurit on hurjalla päällä perjantai-illan kunniaksi.
Alkukauden suurimpiin sensaatioihin kuuluva Jukurit paukutti TPS:n verkkoon kolme maalia avauserässä. Valkoista venyttivät Verneri Ahonen, Sakke Hämäläinen ja Alberts Smits.
Avausmaali syntyi kahden miehen ylivoimalla.
TPS:n katastrofimainen avauserä sai kruununsa 18 minuutin pelin jälkeen, kun viime otteluissa loistavassa vireessä ollut Lukas Wernblom taklasi Jukurien sensaatiopuolustajaa Juuso Arolaa päähän.
Taklaus tarkitstettiin videolta. Tuomiona ulosajo ruotsalaiselle.
Jukurit ei onnistunut iskemään neljättä erän viime hetkellä. Taukolukemat 3–0.