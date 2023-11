Jukurien hätähuuto on täydellinen rimanalitus – Petteri Sihvonen kiehahti: "SM-liigan pitäisi antaa sakko"

– Liiga on aivan täynnä ruvella olevia seuroja. SaiPa, HPK ja nyt Jukurit. TPS maksattaa vuorineuvoksilla hommansa. Pelicansilla on laskut maksamatta. Suljettu sarja ajaa nyt päin seinää. Se on kohtalon hienoa ironiaa, että tulee vielä tällainen piste tähän Jukurien viestin muodossa. Nyt se vyöry käy yli SM-liigan toimiston. Surullista tämä on. Tätä lausuntoa ei ole mukavaa antaa. Jääkiekkoihmisenä huolettaa.