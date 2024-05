Itävallan sankari latasi mahtipontisen väitteen häkellyttävästä Leijonat-voitosta – saattaa korkata oluen

– Suomi on niin hyvä kiekkomaa. Se, että voitimme heidät MM-kisoissa, on ehkä paras saavutus itävaltalaisessa jääkiekkoilussa pitkään aikaan, Baumgartner linjasi.

– Meillä on hyvä joukkue ja meillä on paljon hyökkääjiä, jotka pelaavat ihan Euroopan kärkiliigoissa. Meillä on hyvät maalivahdit, jotka tekevät uskomatonta työtä. Kyse on koko porukasta. Olemme ystäviä ja olemme iloisia toistemme puolesta. Haluamme voittaa ja teemme nyt sitä, Baumgartner totesi.