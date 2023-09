Hämeen Sanomien mukaan Jääkiekkoliiton valmistelutyöryhmä esittää Pennasta Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen seuraavaksi päävalmentajaksi torstaina liittohallituksen kokouksessa. Tässä yhteydessä valinnan on tarkoitus varmistua.

MTV Urheilu tavoitti maajoukkuekäskijän roolista ensi keväänä väistyvän Jukka Jalosen. Jalonen on ollut mukana seuraajansa valintaprosessissa taannoin aivan alkumetreillä kartoittamassa vaihtoehtoja. Mestarivalmentaja korostaa, ettei lopullinen päätöksenteko asiassa kuulu millään tavalla hänelle.

– Ensisijaisesti ulkomailla haluan valmentaa. Aika näyttää, että missä. Se on ykkösprioriteetti, Jalonen sanoo.

Mikäli nuija torstaina lyö liittohallituksen kokouksessa Pennasen valinnan merkiksi, on hänen valmentamansa Tampereen Ilves tilanteessa, jossa sen on etsittävä uusi pääkäskijä ensi kaudesta alkaen. Pennasen viime syksynä tekemä sopimus ulottuu kevääseen 2025 asti.

Kotimaisessa kiekkokeskustelussa on noussut laajalti esiin spekulaatio, että Jalonen hyppäisi seuraajansa tilalle Ilveksen päävalmentajaksi ensi kaudella. Jalosella on merkittävää taustaa organisaatiosta. Hän on toiminut seurassa valmennuspäällikkönä 1980-luvulla ja päävalmentajana vuosina 1992–1994.