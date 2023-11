SM-liigavalmentaja vaihtaa maisemaa – näin tie huippuvirkaan eteni: "Tämän minä otan"

– Se on aina vähän, että mihin vaiheeseen uraa meillä valmentajilla tällaisia pestejä osuu, että onko sopimukset päällä vai ei. Ei tuollaisia usein tule tarjolle ja eteen, hän avaa päätöstään hakea tehtävään.

– Jotain valmennusvirityksiä oli, kuten aina. Kouvolassa ollaan kesästä asti puhuttu avoimin kortein. He kertoivat omista ajatuksistaan ja minä omistani.

"Ei paljon hienompaa löydy"

– Itseäni kiinnostaa erityisesti se, että mihin tämä jääkiekko on menossa. Se on tässä valmentajanakin kiinnostanut, että missä se maailman kärki menee, mitä linjauksia Suomessa pitää tehdä, mitkä on tärkeimpiä painopistealueita ja niiden rantauttaminen sitten seuratasolle. Siinä juoksussa mukana olemisen kehittäminen. Pääsen yhtenä ihmisenä vaikuttamaan tähän. Ei paljon hienompaa löydy, Salo kertoo.