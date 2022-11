Jukka Hildén vilautti suorassa lähetyksessä Robbie Williamsille pyllyä – kaiken nähneet Pauli ja Pasi kertovat, mitä tapahtui, kun kamerat sammuivat

Alkuperäinen, Helsingin Ilmalassa sijaitseva Pöllölaakso on pian historiaa, kun Maikkari muuttaa uusiin tiloihin Vallilan Konepajalle. 1960-luvulla rakennettu Pöllölaakso on useiden legendaaristen televisiosarjojen alkuperäinen koti – ja monet niistä on kuvattu niin ikään legendaarisella Filmihalli-studiolla.

Filmihalli on muun muassa Putous- ja Posse-ohjelmien ensimmäinen ja alkuperäinen koti. Studiolla on erikoinen menneisyys, sillä alunperin siellä on tuotettu esimerkiksi näytelmiä. Siellä on myös kuvattu muun muassa sarjoja Ruusun aika sekä Ihmeidentekijät.

Studiona Filmihalli on poikkeuksellinen myös sen takia, että sen lattian alle kätkeytyy hyvin erikoinen asia: valtava uima-allas. Tieto studion lattian alla lymyilevästä altaasta on liikkunut Pöllölaakson työntekijöidenkin keskuudessa vuosien ajan urbaanina legendana, mutta totta se on. Aikoinaan uima-allasta on käytetty esimerkiksi missikisojen kuvauksissa.

Posse-ohjelman kaikki kaudet on kuvattu Filmihallilla, joten vauhdilta ja vaarallisilta tilanteilta sielläkään ei ole vältytty. Studion konkarit muistavat sen historiasta erityisen hyvin tapauksen, johon liittyivät brittilaulaja Robbie Williams ja paljaat peput.

Miten Robbie Williams vastasi, kun Possen tekijät näyttivät laulajalle paljasta peppua suorassa lähetyksessä? Mikä on Filmihallin mystisen uima-altaan tarina? Katso yllä olevalta videolta!

MTV Uutiset muuttaa uusiin tiloihin ensi vuonna ja vanha Pöllölaakso jää taakse.