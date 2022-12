Tätä tv-mokaa vuodelta 2014 Keijo Leppänen ja Maija Lehmusvirta eivät unohda koskaan

Pöllölaakso on myös MTV Uutisten koti, ja uutishuoneella on monen monta paikkaa, joissa uutisstudio on vuosikymmenten saatossa sijainnut. Esimerkiksi uutisankkurit Keijo Leppänen ja Maija Lehmusvirta ovat kertoneet uutisia monessa eri paikassa sijainneen ankkuripöydän takaa, ja he kumpikin aloittivat aikoinaan uransa ankkureina hyvin eri sijainnista, missä uutisstudio tällä hetkellä on.