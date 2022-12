Vappu Pimiä aloitti uransa Maikkarilla 22 vuotta sitten – juhlisti kollegoidensa kanssa Pöllölaakson kuoppajaisia

Maikkarin pitkäaikainen juontajakasvo Vappu Pimiä aloitti uransa MTV:llä chat-juontajana 22 vuotta sitten. Nykyään muun muassa Maajussille morsian -ja Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmia Maikkarilla juontava Pimiä juhlisti perjantaina Pöllölaakson hautajaisia. Maikkari muuttaa tammikuussa uusiin tiloihin Helsingin Valillaan , kun Ilmalassa sijaitseva rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan asuintaloja. MTV:n toiminnan keskus, Pöllölaakso, on sijainnut nykyisellä paikallaan Helsingin Ilmalassa vuodesta 1967 lähtien.

– Minun ura alkoi 22 vuotta sitten Maikkarin chatista, jota kuvattiin pääkallopaikalla eli Pöllölaaksossa Helsingin Ilmalassa. Sen jälkeen on tullut kuvattua tuotantoja myös Pöllölaakson M3 studiolla ja Filmihallissa. Eilen (perjantaina) juhlittiin Pöllölaakson kuoppajaisia, sillä tilalle tulee asuntoja ja Maikkari on muuttanut uusiin hienoihin tiloihin Vallilaan.



– Sanotaan että seinät ovat vaan seiniä, mutta kyllä itselleni Pöllölaakso on ollut paljon muutakin kun pelkkiä seiniä. Ne kätkevät sisälleen paljon hienoja hetkiä, monenlaisia tunteita ja niiden sisällä olen saanut tutustua myös moneen upeaan ja tärkeään ihmiseen, joita näissä kuvissa näkyy muutama.

Kiitos Pöllis kaikista näistä upeista vuosista ja kiitos eilisistä super hauskoista bileistä, Pimiä kirjoitti lauantaina tehdyssä julkaisussaan.