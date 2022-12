Posse joutui jättämään hyvästit tutulle studiolleen – takahuoneesta löytyy valtava erikoisuus, jonka tekijät aikovat ottaa mukaansa

Maikkarin alkuperäinen koti, Helsingin Ilmalassa sijaitseva Pöllölaakso on pian historiaa, kun Maikkari muuttaa uusiin tiloihin Vallilan Konepajalle. Pöllölaakso on monien legendaaristen sarjojen koti ja useiden sarjojen syntypaikka on ollut siellä sijaitseva, niin ikään legendaarinen studio Filmihalli.