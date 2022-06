Juho Hänninen näkee Toyotan WRC-kuskissa ison potentiaalin – "Ei pelkää mitään"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Viiden ajetun MM-rallin jälkeen Katsuta on sarjassa viidentenä ajettuaan kaikissa ralleissa pisteille. Ruotsin lumilla helmikuussa sekä Portugalin soralla toukokuussa japanilainen oli neljäs. Portugalissa oli lähellä myös uran toinen palkintosija, mutta Hyundain konkarikuski Dani Sordo nipisti kolmanneksi 2,1 sekunnin turvin.

– Tänä vuonna selkeä kasvunmerkki on ollut, että hän on malttanut ajaa omaa vauhtiaan. Esimerkiksi Portugalissa Taka ajoi kaksi päivää kilpaa Sordoa vastaan, mutta ei silti lähtenyt ajamaan yli, vaan ajoi niin, mikä hyvältä tuntui.

– Ne kasvunmerkit, mitä nyt on nähty, ovat hyvin tärkeitä. Se on erittäin järkevä lähestymistapa, että etsii sen rutiinivauhdin ja nostaa sitä pikku hiljaa kovemmaksi. Tänä vuonna hänellä on hermo pitänyt hienosti.