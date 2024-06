Leijonat-mitalisti palaa Pohjois-Amerikasta SM-liigaan

"Hyvin liikkuvaksi, nopeaksi ja aika kiekolliseksi" itseään Lukon tiedotteessa kuvaava Nousiainen on pelannut AHL:ssä Ontario Reignissä keväästä 2022 eteenpäin. Kuluneella kaudella 52 runkosarjaottelun saldona oli yhdeksän syöttöpistettä. Nousiainen tahkosi myös kahdeksan pudotuspeliottelua ja kerrytti kaksi syöttöpaunaa.

– Raumalla pelataan mun tyylistä jääkiekkoa, aktiivista, ja täällä on paljon taitavia kiekollisia pelaajia. Ja mitä nyt on seurannut niin hyvänäköinen jengi on tulossa. Siinä ne päällimmäiset syyt, Nousiainen sanoi päätöksestään solmia kontrahti Lukon kanssa.