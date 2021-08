Juha, 73, pukeutui vihreään liiviin ja lähti auttamaan koululaisia liikenteessä: "Hiljentäkää kun näette lapsia"

– Eläkeläisellä, jos kenellä, on aikaa tulla hyvään työhön mukaan. Olen ottanut eläkepäivillä sellaisen tavan, että osallistun kaikkeen vapaaehtoistoimintaan mihin vain pystyn, Saarinen kertoo.

"Hiljentäkää kun näette lapsia"

Saarinen kertoo, että noin 10 000 asukkaan kaupunginosa Jätkäsaari on koulun aloittavalle lapselle vaaranpaikkoja täynnä.

– Tämä on iso asuinalue. On monenlaisia liikennesumppuja ja siinä mielessä on tärkeää, että täällä ollaan mukana katsomassa ja ohjaamassa.