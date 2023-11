Tällaista on metronkuljettajan työ: Paula on ajanut metroa vuodesta 2019

Metroa HKL:n leivissä vuodesta 2019 ajanut Paula Vichmann kertoi, millaista on metronkuljettajan työ. Hänen tyypillinen työpäivänsä on sananmukaisesti ajoa. Työ on vuorotyötä, joten sitä tehdään lähes kaikkina vuorokauden aikoina.