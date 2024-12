Näyttelijä Jude Law juhlisti Hollywoodin Walk of Famen tähteään vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa.

Näyttelijä Jude Law, 51, sai tähden Hollywoodin Walk of Famelle 12. joulukuuta. Hän juhlisti saavutustaan vaimonsa Phillipa Coanin sekä lastensa Raffertyn, 28, ja Irisin, 24, kanssa. Lasten äiti on Law’n ex-vaimo Sadie Frost.

Jude Law lastensa Raffertyn (vas.) ja Irisin (toinen vas.) ja vaimonsa Philippa Coanin kanssa

Puheessaan Law kiitti perhettään tuesta, jota hän on heiltä saanut näyttelijänuralleen.

– Olen ollut hyvin, hyvin onnekas, kun ympärilläni on ollut perhe, joka on elänyt ja tukenut intohimoani näyttelemiseen ja elokuvantekoon. Ja jotkut näistä ihanan perheeni jäsenistä ovat täällä tänään. Ja he tietävät, mitä he merkitsevät minulle. Rakastan heitä niin paljon, Law sanoi puheessaan.

Law’lla on Frostin kanssa myös lapsi Rudy, 22. Hän on isä myös Sophialle, 15, jonka äiti on hänen eksänsä Samantha Burke, sekä Adalle, 9, jonka äiti on hänen eksänsä Catherine Harding.

Jude Law sai tähden Walk of Famelle.

Näyttelijällä on Coanin kanssa kaksi pientä lasta, joiden nimiä ei ole paljastettu julkisuuteen.

Vaikka Law pitääkin nuoremmat lapsensa mieluummin poissa parrasvaloista, hänen aikuiset lapsensa ovat alkaneet seurata kuuluisien vanhempiensa näyttelijän jalanjälkiä.

Law tunnetaan erityisesti elokuvista Holiday (2006) ja Sherlock Holmes (2009).

