Katso kuvat! Näyttelijä Sienna Miller upeassa raskaustyylissään Lontoon muotiviikoilla

Näyttelijä Sienna Miller , 41, odottaa toista lastaan. Tulevan lapsen isä on oletettavasti näyttelijä Oli Green , 26, jonka kanssa Miller on seurustellut vuodesta 2022.

– Paine lapsista, ja siitä, pitäisikö minulla olla niitä enemmän vai ei, ja kaikki se on todella voimakas ääni pään sisällä. Biologia on todella julma naisia kohtaan tällä vuosikymmenellä. Se on pääpointti, tai ainakin oli sitä minulle. Täytin 40 vuotta ja jäädytin munasolujani. Olen todella keskittynyt tarpeeseeni saada toinen lapsi ja ajattelen, että jos se tapahtuu, niin se tapahtuu. Uhka on näin haihtunut, Miller kertoi tuolloin.