Päätoimittajat vaativat hallitukselta pikaista muutosta verolakeihin – katso MTV:n debatti aiheesta

Päätoimittajien yhdistys vaatii hallitukselta pikaista muutosta verolakeihin toimittajien työn turvaamiseksi.



Korkein hallinto-oikeus katsoi maanantaina antamassaan päätöksessä, että työnantajan maksama oikeusapu oli toimittajalle veronalaista palkkaa. Siten Viestikoekeskus-oikeudenkäynnissä syytetty Helsingin Sanomien toimittaja joutuu maksamaan verot asianajokuluistaan. Sanoma on kertonut korvaavansa veroista aiheutuvat kulut toimittajalle.



Päätoimittajien yhdistyksen mukaan korkeimman hallinto-oikeuden päätös on journalismin näkökulmasta hälyttävä ja nykylainsäädäntö vaarantaa vakavasti median toimintaedellytyksiä.



– Tilanne, jossa alan eettisten periaatteiden mukaisesti työnantajalleen työskentelevä toimittaja voi joutua kohtaamaan täysin ennakoimattoman taloudellisen riskin, on toimitusten ja yksittäisten toimittajien näkökulmasta täysin kohtuuton, yhdistys linjaa tiedotteessaan.