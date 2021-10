Rauhallisen norjalaiskaupungin keskusta täyttyi kynttilöistä – suurlähettiläs jousiasehyökkäyksestä: ”Epäusko on sana, joka toistuu useissa haastatteluissa”

– Tapahtunut on todella traaginen ja norjalaiset ovat luonnollisesti olleet järkyttyneitä.

– Epäusko on sana, joka toistuu useissa haastatteluissa.

Hallitus vaihtui iskun aikaan

– Tämä jäi hallituskauden viimeiseksi tiedotustilaisuudeksi, ja nyt kun eilen astui valtaan uusi hallitus, tämän tapauksen selvittäminen on nyt uuden oikeusministerin tärkein työtehtävä, Antell sanoo.

Norjan tuore pääministeri, työväenpuolueen Jonas Gahr Støre korosti Antellin mukaan jo ensilausunnoissaan, että tapaus tullaan selvittämään hyvin tarkkaan. Norjalaismedian mukaan pääministerin on määrä vierailla tapahtumapaikalla tänään.

Teosta epäilty Espen Andersen Bråthen on syntyperäinen norjalainen, mutta Tanskan kansalainen. Norjalaismedian mukaan mies on aiemmin tuomittu lähestymiskieltoon tappamispuheiden takia. Lisäksi miehellä on kerrottu olevan taustallaan myös omaisuusrikoksia ja huumeita.