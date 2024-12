Joulutorihyökkäys langetti synkän varjon joulun ylle, Saksan liittopresidentti sanoi joulupuheessaan

Liittopresidentti Steinmeier peräänkuulutti yhtenäisyyttä, kun keskustelu turvallisuudesta ja maahanmuutosta on kärjistymässä jälleen Saksassa.

Saksassa joulutorihyökkäys on langettanut synkän varjon joulun ajan juhlallisuuksien ylle, sanoo Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier.

Liittopresidentti viittasi tämänvuotisessa joulupuheessaan viime perjantain hyökkäykseen, jossa mies ajoi suurella katumaasturilla väkijoukkoon joulutorilla Magdeburgissa. Ainakin viisi ihmistä sai surmansa ja yli 200 loukkaantui.

Steinmeier peräänkuulutti puheessaan kansallista yhtenäisyyttä, kun keskustelu turvallisuudesta ja maahanmuutosta on kärjistymässä jälleen Saksassa.

– Viha ja väkivalta eivät saa saada viimeistä sanaa. Älkäämme antako ajaa itseämme erilleen. Seiskäämme yhtenäisinä, hän sanoi.

Hyökkäys on ruokkinut Saksassa jo ennestään kärkevää keskustelua maahanmuutto- ja turvallisuusasioista kaksi kuukautta ennen vaaleja ja laitaoikeistolaisen AfD-puolueen ollessa korkealla mielipidemittauksissa.

Epäilty ilmaissut tukeaan laitaoikeistolle

Joulutorihyökkäyksestä epäillään Saudi-Arabiasta kotoisin olevaa miestä, joka on asunut Saksassa vuodesta 2006. Miehellä on pysyvä oleskelulupa ja hänen on kerrottu olevan ammatiltaan lääkäri.

Teon motiivi ei ole vielä selvillä. Saksalaismediat ovat kertoneet epäillyn islaminvastaisista näkemyksistä. Hän on esimerkiksi Bild-lehden mukaan väittänyt, että Saksa pyrkii islamilaistamaan Euroopan. Lisäksi hän olisi vanhan haastattelun mukaan perustanut nettisivuston, jolla autetaan saudiarabialaisten naisten turvapaikanhakua Saksassa.

Spiegelin mukaan epäilty oli kirjoittanut viestipalvelu X:ssä toukokuussa, että hän odotti kuolevansa tänä vuonna ja pyrki saamaan "oikeutta" hinnalla millä hyvänsä.

Viranomaiset ovat löytäneet miehen hyökkäyksessä käyttämästä autosta hänen testamenttinsa. Asiakirjan mukaan kaiken hänen omistamansa on määrä mennä Saksan Punaiselle Ristille.

Mediatietojen mukaan mies on myös jakanut AfD:ta kannattavaa materiaalia. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan epäilty on sanonut AfD:n taistelevan samaa vihollista vastaan kuin hän itse.

AfD:n mukaan mies ei ole ollut puolueen jäsen.

0:28

Ei herkille: Video näyttää Saksan joulutorikaaharin osuman kymmeniin ihmisiin.

AfD valjasti hyökkäyksen poliittisiin tarkoituksiinsa

BBC:n mukaan AfD on alleviivannut hyökkäyksen jälkimainingeissa sekä maahanmuuttoa että turvallisuutta. AfD:n paikallinen johtaja Saksi-Anhaltin osavaltiossa on väittänyt hyökkäyksen jälkeen, että Saksaa vedetään "poliittiseen ja uskonnolliseen fanatismiin, jonka juuret ovat toisessa maailmassa".

Maanantaina AfD järjesti Magdeburgissa kokoontumisen, jossa eräs puhuja vaati Saksan rajojen sulkemista.

Saksalaislehti Spiegelin ja BBC:n mukaan tilaisuudessa puhui myös AfD:n toinen puheenjohtaja Alice Weidel, joka vaati muutosta, jotta maassa "voitaisiin elää jälleen turvassa". Tilaisuuden osallistujat vuorostaan huusivat "Karkottakaa! Karkottakaa! Karkottakaa!".

Al-Jazeeran mukaan Weidel väitti, että hyökkäyksen takana oli "islamisti, joka on täynnä vihaa inhimillistä yhteenkuuluvuutta vastaan", vaikka teosta epäilty on tiettävästi useaan otteeseen ilmaissut islaminvastaisuuttaan.

Maanantaina Magdeburgissa kokoontui myös ääriliikkeitä vastustava ryhmä.

– Olemme kaikki järkyttyneitä ja vihaisia ​​nähdessämme, että ihmiset haluavat käyttää tätä julmaa tekoa hyväksi omiin poliittisiin tarkoituksiinsa, ryhmä kertoi lausunnossa al-Jazeeran mukaan.

Hallinto tutkii mahdollisia virheitä

Saudi-Arabia on aiemmin pyytänyt joulutorihyökkäyksestä epäillyn luovuttamista. Asiasta kertoo Saudi-Arabian hallitusta lähellä oleva lähde AFP:lle.

Lähde ei kuitenkaan maininnut luovutuspyynnön syytä eikä tarkentanut sitä, milloin pyyntö tehtiin. Lähteen mukaan Saudi-Arabia olisi varoittanut Saksaa epäillyn vaarallisuudesta useaan otteeseen.

Aiemmin kerrottiin, että Saksan rikospoliisin päällikön Holger Münchin mukaan Saudi-Arabia varoitti miehestä vuosi sitten marraskuussa.

AFP:n mukaan Saksan hallitus on saanut osakseen kritiikkiä mahdollisista virheistä ja huomiotta jätetyistä varoituksista.

Liittokansleri Olaf Scholzin hallinto on luvannut tutkia perusteellisesti, oliko hyökkäyksen alla esiintynyt turvallisuushäiriöitä.

Syyttäjien mukaan kiinni otettu mies on ollut vangittuna korkeimpaan turvallisuusluokkaan luokitellussa laitoksessa epäiltynä viidestä murhasta ja 205 murhanyrityksestä. Toistaiseksi häntä vastaan ei ole nostettu syytteitä terrorismiin liittyen.

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun ajoneuvolla ajetaan väkijoukkoon saksalaisella joulutorilla. Vuonna 2016 Berliinissä 13 ihmistä kuoli ja kymmeniä loukkaantui joulutorille tehdyssä rekkahyökkäyksessä.