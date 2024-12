Terrorismiasiantuntija hämmentyi täysin Saksan hyökkääjästä: "Tämä ei todellakaan ollut listallani"

Terrorismiasiantuntija hämmästelee Saksan Magdeburgissa joulumarkkinoille autolla tehtyä hyökkäystä.

Bild-lehti kertoo turvallisuusasiantuntija, professori Peter R. Neumannin kommentista tapaukseen liittyen. Neumann kertoo työskennelleensä turvallisuusasioiden parissa 25 vuotta ja luulleensa, että mikään ei voisi enää yllättää häntä.

– Mutta 50-vuotias Saudi-Arabiasta kotoisin oleva ex-muslimi, joka asuu Itä-Saksassa, rakastaa AfD:tä (äärioikeistolainen puolue) ja haluaa rankaista Saksaa suvaitsevaisuudesta islamisteja kohtaan. Tämä ei todellakaan ollut listallani, Neumann kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Ainakin viisi ihmistä on kuollut Magdeburgin kaupungin joulutorilla perjantai-iltana, kun henkilöauton kuljettaja ajoi vauhdilla väkijoukkoon. Viranomaisten mukaan yksi kuolleista on pikkulapsi. Tuoreimmasta tiedosta kertoo Bild-lehti. Bildin mukaan 41 ihmistä on loukkaantunut vakavasti. Loukkaantuneita medioiden mukaan yhteensä yli 200.

Poliisin mukaan kuljettaja ajoi ainakin 400 metrin matkan joulutorin läpi seitsemän jälkeen perjantai-iltana paikallista aikaa. Hyökkääjäksi epäilty mies ajoi BMW-merkkistä maastoautoa.

Viesteissä sekavaa vihaa Saksaa ja islamia kohtaan

Welt-sivusto kertoo, että epäillyn teossaan käyttämä auto oli vuokrattu. Mies oli julkaissut hiljattain sekavia viestejä verkossa. Hän muun muassa kertoi pitävänsä poliiseja islamismin edistäjinä ja ihaili äärioikeistolaista AfD-puoluetta.

Alustavien tietojen mukaan vuonna 1974 syntynyt mies oli kotoisin Saudi-Arabiasta ja hän oli muuttanut Saksaan vuonna 2006. Hän oli erikoistunut psykiatriaan ja psykoterapiaan.

Miehen kerrotaan asuvan Bernburgissa, joka sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Magdeburgista. Hän on luonnehtinut itseään "historian aggressiivisimmaksi islaminvastaiseksi kriitikoksi".

Weltin mukaan mies oli ilmeisesti luullut, että joku seuraa häntä. Mies oli julkaissut perjantaina illalla viestipalvelu X:ssä useita videoita, joissa hän syytti Saksaa ja saksalaisia vainoamisesta. Hän uhosi Saksan valtion olevan rikollinen sen sijaan, että se suojelisi häntä.

Miehen profiilitekstissä esitettiin syytöksiä , että "Saksa metsästää saudiarabialaisia turvapaikanhakijoita". Miehen mukaan Saksa haluaa levittää islamismia. Miehen profiilikuvassa näkyi ase.

Epäillyn kerrotaan julkaisseen vastaavia viestejä jo aiemmin tänä vuonna, mutta niitä on sittemmin poistettu.

Tämän vuoden toukokuussa mies oli kirjoittanut "odottavansa vakavissaan kuolevansa tämän vuoden aikana". Samassa yhteydessä hän syytti Saksan viranomaisia "rauhanomaisten keinojen estämisestä oikeuden toteutumiseksi". Hän myös mainitsi päivityksessään "operaation toteuttamisesta".

Juttua päivitetty kello 13.33 uhrien lukumäärällä.