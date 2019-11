Joululahja Kiinasta voi vaarantaa terveyden – Euroopan ympäristötoimisto varoittaa myrkkyleluista

Ftalaatteja sisältävien lelujen rinnalle on noussut uusi terveysuhka, joka voi kätkeytyä limoihin (slime).

– Limalelujen booriongelma on tullut esiin muutaman viime vuoden aikana. Ftalaattien osalta ongelma on Tullilaboratorion tutkimien näytteiden osalta vähentynyt, vuonna 2015 liian suuria pitoisuuksia kiellettyjä ftalaatteja analysoitiin 23 lelusta ja tänä vuonna tähän mennessä kolmesta lelusta, kertoo Tullin kulutustavaratutkimuksen jaostopäällikkö Arja Meriläinen sähköpostitse.

Aineet joutuvat lapsen kehoon

Rapex on tuoteturvallisuusdirektiiviin perustuva EU:n nopea tietojärjestelmä kulutustavaroille. Rapexin tiedoista ilmenee, että lelut ovat ongelmallisin tuoteryhmä. Autot ovat toisella paikalla ja sähkölaitteet kolmannella.

– Kiina on yleisin tutkittujen lelujen alkuperämaa, joten määräystenvastaiset lelut on pääsääntöisesti valmistettu Kiinassa. Tänä vuonna tutkituista leluista on hylätty noin 15 prosenttia, viestittää Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling.