Jos Suomi jättää Nato-hakemuksen, voi maamme odottaa vastatoimia – tällainen on Venäjän keinovalikoima

Keinovalikoima Venäjällä on melko laaja. Kyseessä voi olla esimerkiksi jonkinlainen operaatio, joka kohdistaa Suomen poliittisen johdon huomion muualle.

Unkari yksi väylä

Eri arvioiden mukaan Unkari on yksi maa, joka saattaisi pääministerinsä Viktor Orbanin johtamana yrittää hankaloittaa Suomen tietä Nato-jäsenyyteen.

Tiilikaisen mukaan kyseinen vaikuttamisväylä on mahdollinen.

– Orbanilla on läheiset suhteet Putiniin ja voi olla, että sitä kautta koitetaan vaikuttaa. Onko se sitten tehokas kanava, niin jäisi kyllä sitten nähtäväksi. Orban ja Unkari joutuvat punnitsemaan, että haluavatko he tärvellä maineensa Nato-piireissä, kun on jo valmiiksi tällaisessa roolissa EU:n puitteissa. Ei se ihan selvää ole, että se olisi tehokas keino.