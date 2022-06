Miten koirasi matkustaa autossa? Yksi virhe voi olla kohtalokas: "Törmäyspaino on viidenkympin vauhdissa 40-kertainen"

Koiraa ei saa kuljettaa autossa miten tahansa, muistuttaa Liikenneturva. Se kertoo tiedotteessaan, että lemmikin turvallisuudesta on huolehdittava muun muassa oikeaoppisella kiinnityksellä.

Liikenneturvan mukaan tärkeintä on, että koira on autossa matkustaessaan aina valjaissa ja turvavöihin kiinnitettynä tai autoon kiinteästi asennetussa tukevassa häkissä. Takatilassakaan koiran ei olisi hyvä olla irrallaan. Kyse on sekä lemmikin että matkustajien turvallisuudesta.