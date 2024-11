Kyberturvallisuuskeskukselle useita ilmoituksia tekstiviestihuijauksista: Kaikissa tapauksissa sama tarkoitus

Viesteissä esimerkiksi väitetään, että asiakkaan lasku on maksamatta, ja pyydetään klikkaamaan linkkiä sekä syöttämään sen jälkeen pankkitiedot kalastelusivulle.

Terveystalon tapauksessa viesteissä on erilaisia muunnelmia yhtiön nimestä. Esimerkiksi nimen pieni l-kirjain on korvattu isolla i-kirjaimella, jolloin nimi näyttää samalta vaikka ei sitä ole. Traficomin nimissä lähetetyissä viesteissä viraston nimi taas on kirjoitettu väärin "Tarficom".