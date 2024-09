Jos kalvosulkeiset töissä puuduttavat, syy löytynee näistä asioista: "Ei kannata pitää puhetta tai esiintyä, jos ei tiedä, miksi"

Vaikuttavan esityksen metodi on erittäin yksinkertainen, lupaa uutisankkuri Ripsa Koskinen-Papunen . Hänen ja viestinnän asiantuntija Heikki Laakson teos Painavaa puhetta — Näin saat viestisi perille ilmestyi hiljattain.

Miksi joku haluaisi kuulla esityksesi?

Itseltään kannattaa kysyä, miksi kohderyhmä haluaa kuulla kyseisen esityksen, ja mitä hyötyä siitä heille on.

– Tämä on asia, jossa meillä suomalaisilla olisi erittäin paljon kehitettävää. Emme uskalla esityksissä ja puheenvuoroissa pitää taukoa, Laakso sanoo.

"On ihan höpöhöpöä, että asia on niin monimutkainen, ettei voi yhtään tiivistää"

– Ja se on ihan höpöhöpöä, että asia on niin monimutkainen, ettei voi yhtään tiivistää. Jos asia on itselle kirkas, osaat näin tehdä, Koskinen-Papunen kuvaa.