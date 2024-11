Jorma Uotinen arvioi TTK-finalistien vahvuudet

TTK-tuomari Jorma Uotinen summasi MTV Uutisille semifinaalin suoran lähetyksen päätteeksi ja kertoi olleensa siitä mielissään. Finalistikolmikko on Uotisen mukaan suorastaan "huikea".

– Linnea ja Anssi saivat kymppirivit molemmista esityksistä. Isaacilla ja Kastanjalla on omat voimansa ja väkevyytensä tulkinnoissaan ja taidoissaan. Kaikilla heillä on vahvat taidot. Bessillä ja Markolla myös semmoinen erityyppinen, ehkä sanoisin, että heillä tulkinnassaan ja vartalossaan toisella tapaa sykkivä. Bessillä varsinkin sanoisin, että hänellä vartalo soi.

Uotisen mukaan semifinaali-illan häkellyttävin hetki hänelle itselleen oli Leinon ja Heikkilän paso doble. Tuomari kuvasikin tanssin palautteessaan, ettei tähtiparin välillä ole enää opettaja-oppilassuhdetta, vaan he ovat kumpikin tanssivia, esiintyviä taiteilijoita.

– Eivät he ole kyllä niitä odotuksia mielestäni koskaan pettäneet. He aina täyttävät ne odotukset, ainakin minun kohdallani, samoin Isaac ja Kastanja.

Finalistien on kunkin esitettävä viimeisessä suorassa lähetyksessä kolme tanssia. Se on Uotisen mukaan haastava tehtävä.

– Harjoitella ensinnäkin kolme tanssia viikon aikana, vaikka siellä on materiaalia, joka on ollut jo olemassa. Freestyle-tanssi tulee sitten uutena. Mutta se on ihan ammattilaisen työtä, joka päivä pitää treenata, useita tunteja. Ja sitten muistutan kuitenkin, että tanssijaksi ei tulla muutamassa kuukaudessa. Tanssijaksi tulo vaatii vuosia.