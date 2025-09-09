Jori Lehterä "sikaili" kohtalokkaalla tavalla – HIFK:lle kävi kylmät

Helsingin IFK on vaikeuksissa Mikkelin Jukureita vastaan SM-liigan avauskierroksella. HIFK:n Jori Lehterän ottama 2+2 -minuuttinen rangaistus kävi helsinkiläisvieraille kalliiksi.
Lehterä huiski mailallaan laitakamppailussa ja osui kahta Jukureiden pelaajaa kasvoihin. Tilanne tarkasteltiin videolta ja lopulta tuomio oli 2+2 minuuttia. Jukurit siirtyi ensimmäisen kaksiminuuttisen lopussa 2-1-johtoon Thomas Olsenin ylivoimamaalilla.
Jukureiden Kim Johansson otti rangaistuksen lähes heti Olsenin maalin perään, mutta tämä ei kotijoukkueen vauhtia pysäyttänyt. Alexander Ruuttu siirsi tasavajaalla Jukurit kahden maalin karkumatkalle. Ottelu on kahden erän jälkeen tilanteessa 3-1.
Katso pääkuvan videolta Jori Lehterän rangaistus. Alla olevilla videoilla Jukureiden 2-1- ja 3-1-maalit.
1:12
1:20