Urheilu
Liiga-sivujen kansikuva
Liiga
Etusivu
Joukkueet
Otteluohjelma
Sarjataulukko

Jori Lehterä "sikaili" kohtalokkaalla tavalla – HIFK:lle kävi kylmät

1:52imgKatso Jori Lehterän rangaistus videolta.
Julkaistu 09.09.2025 20:14
Toimittajan kuva

Feliks Heikkinen

feliks.heikkinen@mtv.fi

@feliksheikkinen

Helsingin IFK on vaikeuksissa Mikkelin Jukureita vastaan SM-liigan avauskierroksella. HIFK:n Jori Lehterän ottama 2+2 -minuuttinen rangaistus kävi helsinkiläisvieraille kalliiksi.

Lue myös: SM-liigakaukalossa rytisi – HIFK:n teinitähti tuskaisena

Lue myös: Nyt teki kipeää – kiekko kuuppaan SM-liigakaukalossa

Lehterä huiski mailallaan laitakamppailussa ja osui kahta Jukureiden pelaajaa kasvoihin. Tilanne tarkasteltiin videolta ja lopulta tuomio oli 2+2 minuuttia. Jukurit siirtyi ensimmäisen kaksiminuuttisen lopussa 2-1-johtoon Thomas Olsenin ylivoimamaalilla.

Jukureiden Kim Johansson otti rangaistuksen lähes heti Olsenin maalin perään, mutta tämä ei kotijoukkueen vauhtia pysäyttänyt. Alexander Ruuttu siirsi tasavajaalla Jukurit kahden maalin karkumatkalle. Ottelu on kahden erän jälkeen tilanteessa 3-1.

Katso pääkuvan videolta Jori Lehterän rangaistus. Alla olevilla videoilla Jukureiden 2-1- ja 3-1-maalit.

1:12img

1:20img

Lisää aiheesta:

SM-liigakaukalossa rytisi – HIFK:n teinitähti tuskaisena sivuunNyt teki kipeää – kiekko naamaan SM-liigakaukalossaSaiPa-tähti törttöili rumalla tavalla SM-liigan finaalitrillerissä – raivokas reaktioHanskat lensivät SM-liigassa – Ilves-hyökkääjä raivostui Miro Karjalaisen rajusta taklauksestaHPK:n tähtipakki hölmöili ja soitti suutaan – SM-liigan kärkijoukkue rokotti armottaKasvot verillä ulos kaukalosta – tämä HIFK-kolossin tyrmäävä taklaus jätti jälkensä
LiigaJori LehteräHIFKJukuritJääkiekkoUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Liiga