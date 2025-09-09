Nyt teki kipeää – kiekko naamaan SM-liigakaukalossa

Jääkiekon SM-liigan kausi 2025-2026 pyörähti käyntiin kuudella paikkakunnalla. Mikkelissä Jukureiden ja HIFK:n ottelussa nähtiin ikävä tilanne, kun HIFK:n Petteri Lindbohm sai kiekon naamaansa.

Ottelua oli takana reilut kolme minuuttia, kun joukkuetoveri Aatu Karjalainen huiskaisi kiekon Lindbohmin kasvoihin. HIFK-puolustaja Lindbohm nähtiin tämän jälkeen vaihtoaitiossa naama verisenä. Hän kuitenkin palasi pian takaisin kaukaloon.

HIFK:n kauden ensimmäisen maalin viimeisteli Arttu Kärki avauserän puolivälissä. HIFK johtaa 1-0, kun ensimmäinen erä on pelattu.

Katso tilanne pääkuvan videolta. Alla HIFK:n 1-0-osuma.