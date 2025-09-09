Urheilu
SM-liigakaukalossa rytisi – HIFK:n teinitähti tuskaisena sivuun

0:24imgKatso tilanne videolta.
Julkaistu 57 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Feliks Heikkinen

feliks.heikkinen@mtv.fi

@feliksheikkinen

SM-liigan avauskierroksella sattuu ja tapahtuu. Helsingin IFK:n teinitähti Jere Somervuori koki kovia ottelussa Jukureita vastaan. Somervuori oli tilanteen jälkeen tuskaisena vaihtoaitiossa.

Lue myös: Nyt teki kipeää – kiekko naamaan SM-liigakaukalossa

Somervuori oli luistellut päätyyn kiekon perään ja saanut kovan niitin Jukureiden Aleks Haataselta. Seinään kolattu Somervuori poistui vaihtoaitioon ja kasvoilla näkyi tuskainen ilme. Häntä tämän jälkeen nähty jäällä toisessa erässä.

HIFK oli mennyt avauserässä johtoon Arttu Kärjen osumalla, mutta Jukurit nousi kakkoserässä tasoihin Haatasen ylivoimamaalilla. Jukurit johtaa ottelua toisen erän jälkeen lukemin 3-1.

Katso taklaus pääkuvan videolta. Alla HIFK:n ja Jukureiden avausmaalit.

1:14img

1:22img

