Jori Lehterä kiri SM-liigan pistepörssin kärkeen – maalihai täysin pitelemätön

Nyt Lehterä on ykkönen. HIFK-tähti oli alustamassa joukkueensa molempia maaleja 2–1-kotivoitossa Jukureista ja kapusi pistekärkeen, kun Lööken edustama Ilves pelaa tänään SM-liigan sijaan CHL:ää.

Syöttötaiteilija Lehterällä on nyt koossa paunat 3+16=19. Lööke on nyt toisena pisteen jäljessä. Syöttöpörssissä Lehterän kaula ennen kakkosta Löökeä on kolme napsua.