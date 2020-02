Jopa yli puolet suomalaisista tekee virheen, joka voi tuhota koko kodin: "Voivat tuntua pieniltä teoilta arjessa, mutta..."

Turvallisuusyritys Verisuren tutkimuksen mukaan silti lähes kaksi kolmesta suomalaisesta jättää elektroniikkalaitteen valvomatta lataukseen yön ajaksi, ja vain noin joka toinen on imuroinut pölyt jääkaapin takaosasta ja ympäriltä viimeisen vuoden aikana.

Verisuren YouGov Finlandilla toteuttamassa turvallisuuskyselyssä suomalaisilta kysyttiin, millaisia kodin turvallisuuteen liittyviä asioita he ovat tehneet viimeisen vuoden aikana.

Saunaa pidetään kuivaustelineenä

– Harva jättää enää kynttilöitä palamaan valvomatta, mutta on huolestuttavaa, kuinka moni edelleen kuivattaa tai säilyttää tekstiilejä saunassa, vaikka on yleisesti tiedossa, että se on valtava paloturvallisuusriski. Moni tulipalo olisi ennaltaehkäistävissä omalla toiminnalla, muistuttaa Gräsbeck.