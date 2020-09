Jopa 80 prosenttia liikevaihdosta katoaa: Matkailu- ja ravintola-alan katastrofaalista tilannetta tuetaan liittopomon mukaan väärin

– Tämä on hyvin globaali toimiala ja kilpaillaan hyvin globaalisti myöskin. Euroopan komissio on antanut ihan selkeitä ohjeita valtioille siitä, että miten tätä voitaisiin lähteä yhteisesti rakentamaan turvallista matkailua taas eteenpäin. 50 on ollut se luku, joka on komission suunnalta tullut ja monissa Euroopan maissa on käytössäkin.