Jopa 200 000 suomalaista on työmarkkinoiden ulkopuolella – Suomi ryhtyy toimiin ja nostaa esikuvaksi ruotsalaisyrityksen

Samhall työllistää ja pyrkii kouluttamaan työmarkkinoille mahdollisimman paljon heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Jukka Lehto kävi tutustumassa yrityksen toimintaan.

Ruotsin valtion omistama Samhall on yksi Ruotsin suurimmista yrityksistä ja sillä on toimipisteitä noin 500 paikassa ympäri Ruotsia. Yhtiö työllistää noin 26 000 ihmistä ja se on toiminut Ruotsissa jo 40 vuotta.

– Tehtävämme on luoda kehitykseen tähtääviä työpaikkoja osatyökykyisille, jotka omatoimisesti eivät ole onnistuneet pääsemään avoimille työmarkkinoille. Kyse on siis työmarkkinapoliittisesta ratkaisusta, jonka avulla saadaan aikaan ylpeyttä ja osallistamista yhteiskuntaan, sanoo Samhall AB:n aluejohtaja Erika Ahlqvist.

"Työntekijämme ovat jääneet kauas työmarkkinoilta"

Yrityksen tavoitteena on vahvistaa osatyökykyisten ja muiden vaikeassa asemassa olevien henkilöiden mahdollisuuksia siirtyä avoimille työmarkkinoille tarjoamalla tuettu työpaikka. Yritys tarjoaa myös koulutusta.

– Työntekijämme ovat ennen Samhallille tuloaan jääneet hyvin kauas työmarkkinoilta. Sanoisin jopa, että he ovat kaikkein kauimpana. Työnvoimatoimiston ohjattua heidät Samhallille he saavat tilaisuuden oppia uuden ammatin, Ahlqvist sanoo.

– Samhall on työntekijöillemme mittaamattoman arvokas resurssi. Monet, jotka tulevat meille, ovat pitkään hakeneet töitä muualta onnistumatta siinä. Meillä he saavat uuden mahdollisuuden. He tietävät kuuluvansa johonkin ja saavat työstään kuukausittain oikeaa palkkaa, hän jatkaa.

Työntekijät ovat tyytyväisiä

Työntekijöiltä yritys saa pelkkää kiitosta, työtehtävät ja työaika määritellään yksilöllisesti työntekijöiden kykyjen mukaan.

– Tämä on minulle todella hyväksi. Työ on kevyttä – ei stressaavaa vaan rauhallista. Samhallilla sairaatkin voivat tehdä työtä. Työnjohtajiin olemme tyytyväisiä, he eivät painosta eivätkä pakota meitä vaan ovat huomaavaisia, kertoo yrityksessä työskentelevä Ayni Demirok.

Uusien työntekijöiden perehdyttäminen työntekoon ja työyhteisöön on tärkeää, sillä ensimmäisinä viikkoina monille henkilökohtainen tuki on välttämätöntä.

– Kun meille tulee uusia työntekijöitä, otan heidät vastaan, esittelen kunkin työpisteen ja kerron niistä. Sen jälkeen pyydän jonkun henkilökunnasta perehdyttämään työntekijän tehtäviinsä, oikealla tavalla. Se on täällä tärkeää. Tulemme aina pitämään hyvää huolta uusista ja he voivat tuntea olevansa tervetulleita meille, sanoo työnjohtaja Nahid Abedian.

– Juurikin työn psykologinen puoli – se että on työpaikka minne mennä –on kollegoita ja tietää olevansa hyödyksi, on äärimmäisen tärkeä mittari silloin kun rakennetaan kestävää yhteiskuntaa, Ahlqvist toteaa.

Suomeen saadaan Samhallin kaltainen yritys ensi vuonna

Suomessa sellaisia osatyökykyisiä, joilla on pitkäaikaissairaus, vamma tai työntekoa vaikeuttava haitta, on työelämän ulkopuolella noin 200 000. Samhallin kaltaisen yrityksen toiminta Suomessa on tarkoitus aloittaa ensi vuonna.

Yritys tulee pyörimään suurelta osin julkisin varoin.

Ruotsin valtio tukee Samhallin toimintaa 600 miljoonalla vuodessa. 300 miljoonaa vuotuiseen liikevaihtoonsa yritys saa palveluja ostavilta asiakkailta.

– Se on kaikkein tärkeintä tässä, että valtion tukirahalla ei sekoiteta vapaita markkinoita – esimerkiksi siivousalaa. Täällä Samhallin siivoojat tekevät työtä esimerkiksi Ikeassa ja Arlandan lentoasemalla, kertoo MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Jukka Lehto Tukholmasta.

Yritys on kasvattanut suosiotaan.