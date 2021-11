Thaimaalaiset metsurit paiskivat töitä Sievin metsissä – Suomesta tekijöitä ei löytynyt edes kissojen ja koirien kanssa

– Kyllä pojat aivan hyvin pärjää, vaikka on kylmä, kertoo työnjohtajana toimiva Natthath Khonhao, joka on tullut Thaimaasta töihin Suomeen jo kymmenen vuotta sitten.

Maatalousyhtymä Holstin yrittäjä Mikael Holsti suhtautuu asiaan mutkattomasti. Kotimaasta on yritetty löytää tekijöitä, mutta Sievi on ilmeisesti kartalla väärällä paikalla.

Työntekijöitä on haettu kissojen ja koirien kanssa, mutta tulos on ollut laiha.

– Meillä on ollut avoimia työpaikkoja paljon ja todella vähän tai olemattomasti on ollut tarjolla suomalaista työväkeä, sanoo Holsti.

Kohtaanto-ongelma pahenee

– Tätä on käyty läpi ja aika moni on halukas tuomaan perheensä. Thaimaalaisille perheyhteisö on hyvin tärkeä ja sitä kautta perheenyhdistäminen on myös meille tärkeää, sanoo Holsti.