Näin Sanna Marin pitää kuntoa yllä kiireisinä päivinä – Joonas Nordmanilta kuitti: "Kuulostaa eläkeläisen päivälenkiltä"

– Hyvin vaihtelevasti. En aina ehdi. Nyt on tullut itseasisassa liikuttua aika vähän, koska on ollut niin paljon kokouksia ja töitä. Yritän kävellä työmatkoja, se on tällä hetkellä oikeastaan minun ainoa säännöllinen liikuntaharrastus. Kävellä Valtioneuvoston linnasta Eduskuntaan ja Kesärantaan ja taas Valtioneuvoston linnaan ja Säätytalolle, Marin kuvailee.