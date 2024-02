Pamela Tola suoritti hullukurisia tehtäviä ollessaan raskaana: "Ehkä pientä hitautta ollut huomattavissa"

Suurmestari Jaakko Saariluoma kutsuu jälleen kilpailijat outojen ja hauskojen tehtävien äärelle, kun Venla-palkittu Suurmestari -ohjelma palaa televisioruutuihin jo 5. tuotantokauden merkeissä. Uudella kaudella on mukana neljä vakiokilpailijaa, joista yksi on näyttelijä Pamela Tola .

– Toki tässä on myös kiva tämä muu porukka, ja sehän on aina hauskaa, kun on hyvä tiimi ympärillä. Silloin on kivaa tehdä, hän kertoi MTV Uutisille ohjelman kuvauksissa alkusyksyllä 2023.