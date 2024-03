Olli Jokinen tunnusti: Sumuttanut suomalaisia vuosien ajan – tyrmistyi Petteri Sihvosen puheista: "Mitä täällä on tapahtunut?"

Petteri Sihvonen yllättyi mystisestä paperilapusta – NHL:ssä rutinoitunut seurapomo innostui läksyttämään: "No tietysti!"

Sihvonen on arvostellut Jokista varsinkin tämän kolmen vuoden mittaisen Jukurit-pestin alkuvaiheessa ja on ihmetellyt sitä, miten pelaajakeskeinen valmentaja on antanut "kovaakin haipakkaa" suojateilleen julkisuudessa.