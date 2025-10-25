Nylon Beatin Jonna Geagea ja Erin Anttila ovat olleet ystäviä yli 40 vuotta.

Nylon Beat -duon ilmoitettiin tekevän paluun keikkalavoille syksyllä 2026, kun Jonna Geagea ja Erin Anttila nousevat kahtena iltana Helsingin jäähallin lavalle.

Parivaljakko vieraili Huomenta Suomessa lauantaina 25. lokakuuta kertomassa tulevasta paluustaan. Nylon Beat testaili Geagean ja Anttilan mukaan "kepillä jäätä" jo kesällä 2024, kun he esiintyivät Helsinki City Festivalilla. Vastaanotto oli niin hieno, että se valoi uskoa lähteä tekemään vielä kaksi isoa keikkaa.

Jäähallikeikat tulevat olemaan uusi kokemus kaksikolle, sillä aikanaan Nylon Beat ei niin suurilla lavoilla esiintynyt.

– Silloin 90-luvulla ei ollut tapana artisteilla, varsinkaan poppiartisteilla tai tyttöbändeillä, mennä tuollaisille isoille areenoille. Meiltä on tavallaan jäänyt se kokonaan tekemättä. Meillä ei ole Nylon Beatin kanssa koskaan ollut tuollaista omaa, missä olisi se oma visio, ettei olisi pakko vetää vaan pelkästään hittejä jossain festarikeikalla, vaan että päästään tekemään tällainen oma keikka, Anttila kertoi.