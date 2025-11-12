Nyrkkeilijä ja somepersoona Joni "Stagala" Takala on vaihtanut nimeään. Hän kertoo MTV Uutisille, että syynä nimenvaihtoon oli alun perin yksityisyyden suojaaminen.

MTV Uutisten tavoittama mies kertoo, että nimenvaihto tapahtui jo vuoden alussa. Hänen uusi nimensä on Alexander Krigsman.

– Asia pitää paikkaansa. Olen yrittänyt pitää asiaa salaisena perheeni ja yksityisyyteni vuoksi. Suomessa tuntuu olevan niin paljon kateellisia, että tarkoituksenani oli myös suojella yritykseni asioita. Mutta nyt se kuitenkin tuli ilmi ja Suomessahan tällaiset tiedot ovat julkisia, Takala sanoo.

Hän kertoo, että hänen uusi nimensä tulee äidin suvusta. Krigsman tarkoittaa sotamiestä.

– Olin miettinyt nimenvaihtoa jo pidemmän aikaa. Monilla julkkiksilla on niin sanottu taiteilijanimi. Kaikki sanovat minua kuitenkin yhä Joniksi ja niin saakin kutsua.