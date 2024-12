Joku tietää Seposta, joka nousi autoon vuonna 2005 ja katosi – poliisilla murhaepäiltyjä: "Tarina epäiltyjen osalta on vielä kesken"

39-vuotias Seppo Korhonen nähtiin viimeisen kerran Shell-huoltoaseman pihalla Tuusulan Hyrylässä sunnuntaina 13. maaliskuuta 2005. Hänen nähtiin nousevan henkilöauton kyytiin noin kolmen aikaan iltapäivällä, ja sen jälkeen miehestä ei ole nähty merkkiäkään.

Poliisi on epäillyt alusta asti henkirikosta ja tänä vuonna rikosnimike koveni murhaksi.

Huoltoasemalle Korhonen oli tullut sovitusti hoitamaan velka-asioita. Hän tapasi siellä neljä keskiuusimaalaista miestä.

– Tämä on seurue, joka on Seppo Korhosen viimeisen kerran fyysisesti elossa nähnyt, rikoskomisario Kimmo Huhta-aho keskusrikospoliisista kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Miehet olivat tulleet paikalle kahdella autolla. Pihalta Korhonen nousi punaisen Opel Kadettin kyytiin yhdessä kahden muun miehen kanssa.

– Paikalla ollut autokunta oli velkaa Korhoselle merkittävän summan. Se asia oli hiertänyt jo jonkun aikaa.

Rikosta epäiltiin alusta asti

Korhonen nähtiin viimeisen kerran tuona sunnuntai-iltapäivänä, mutta punaisesta Opelista on havainto vielä maanantailta. Poliisi uskoo, että auto on hävitetty tämän jälkeen.

Korhosen katoaminen tuli poliisin tietoon jo lähes 20 vuotta sitten, kun miehen läheiset tekivät hänestä katoamisilmoituksen. Poliisi käynnisti heti rikostutkinnan. Rikosnimike muuttui tänä vuonna murhaksi, koska teko vaikuttaa suunnitelmalliselta.

Poliisilla on ollut ja on yhä useampia epäiltyjä juttuun liittyen. He kaikki kuuluvat Hyrylässä kokoontuneeseen seurueeseen. Epäiltyihin on kohdistettu pakkokeinoja, mutta poliisi ei avaa millaisia.

Poliisi ei kommentoi tässä vaiheessa henkirikoksen tarkempaa tekoaikaa tai tekotapaa, vaikka siitä onkin saatu tutkinnassa tietoa.

Vihjeitä ja havaintoja kaivataan yhä yleisöltä.

– Esitutkinnassa kaivataan tietoja erityisesti Opel Kadettiin liittyen. Uskon, että arjen koittaessa Sepon kadottua autosta on hankkiuduttu eroon. Nämä henkilöt pitävät vielä tänäkin päivänä sisällään asioita, joita meidän oilsi hyvä tietää, Huhta-aho sanoo.

Poliisin esitutkinta asiassa jatkuu ensi vuoden puolelle. Sen jälkeen pohditaan yhdessä syyttäjän kanssa, ylittyykö asiassa syytekynnys.

– On mahdollista, että juttu ratkeaa. Tämä tarina epäiltyjen osalta on vielä kesken.