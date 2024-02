Jari Kurri palasi julkisuuteen MTV Urheilun haastattelussa – kommentoi Venäjä-puheita ja latasi vision SM-liigan sarjajärjestelmästä

– Todella kiva on ollut seurata. Jokerien ympärillä oli paljon negatiivisuutta, ja se paisui jo älyttömyyksiin. Nyt on hienoa nähdä, että siellä rakennetaan hyvää tulevaisuutta vahvalle pohjalle. Tavoite on Liigassa. Kaikki me toivomme ja odotamme. Juniorityöhän on ollut vahvaa jo vuosia. Suomi-kiekko tarvitsee Jokereita, ja Helsingin alue tarvitsee Jokereita. On paikalliskamppailut HIFK:ta vastaan, ja Kiekko-Espoo on vielä hyvä lisä siinä kolmantena.