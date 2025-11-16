Helsingin Jokerit on kääntänyt kurssinsa Mestiksessä. Seura kolkuttelee jo sarjakärkeä.
Jokerit haki lauantaina 6–1-murskavoiton sarjajumbo Hermeksestä. Samalla joukkue otti viidennen peräkkäisen voittonsa.
Trendi on lupaava. Yhdeksästä edellisestä pelistä Jokerit on raapinut seitsemän voittoa. Mestiksen suurin voittajasuosikki on kääntänyt kelkkansa, sillä alkukausi oli tahmea. Kauden yhdeksästä ensimmäisestä pelistä irtosi vain kolme voittoa.
Joukkue on kiivennyt hiljaksiin jo kahden pisteen päähän sarjakärki JoKP:sta. Helsinkiläisillä on tosin kaksi ottelua enemmän pelattuna.
– Oltiin valmiita kamppailemaan. Sitten kun on siinä ytimessä, niin siihen voi tulla se viisikkopeli. Sehän menee käsi kädessä, päävalmentaja Tomek Valtonen kommentoi Hermes-ottelua taiston tauottua.
Jokerien viikonloppu meni reissatessa. Se kohtasi perjantaina Rovaniemellä RoKin ja voitti 4–1.
– Olen tosi tyytyväinen tästä koko meidän kiertueesta. Molemmat hyviä ja ehjiä pelejä. Olemme olleet tehokkaita ja puolustamme erinomaisesti. Emme ota jäähyjä, jotka eivät kuulu pelin kuvaan. Voittavia asioita, Valtonen niputti.
Jokerit on Mestiksen hallitseva mestari. Se mittautti tasonsa keväällä SM-liigakarsinnassa, mutta hävisi Pelicansille voitoin 1–4. Karsinnat pelataan myös ensi keväänä.