Johnny Deppin Saksikäsi Edward -roolihahmon kädet on huutokaupattu hurjalla summalla

Kunnianloukkausoikeudenkäynti näyttelijä Amber Heardin kanssa nosti näyttelijä Johnny Deppin työn arvoa, sillä hänen roolihahmonsa, Saksikäsi Edwardin , rooliasuna nähdyt teräkädet on myyty huutokaupassa yllättävällä 81 250 dollarin hinnalla. Summa on lähes kaksi kertaa niin suuri kuin asiantuntijat olettivat sen olevan, TMZ kertoi keskiviikkona 22. kesäkuuta.

Saksikäsi Edward on Tim Burtonin käsikirjoittama ja ohjaama, vuoden 1990 elokuva, jossa Depp on pääosassa.

imago/United Archives/ All Over Press

imago/United Archives/ All Over Press

Prop Store, joka on elokuvien keräilyesineisiin erikoistunut huutokauppayhtiö, ilmoitti aiemmin, että myynti alkaa 21. kesäkuuta ja jatkuu tämän viikon loppuun.

Muu lähitulevaisuudessa huutokaupattava keräilyesine on Deppin Harley-Davidson K Model -moottoripyörä, jolla hän ajoi vuoden 1990 elokuvassa Cry-Baby. Pyörän vähimmäishinnaksi on määritelty on 250 000 dollaria.