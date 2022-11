Johnny Depp esiintyy Rihannan alusvaatemerkin muotinäytöksessä – somessa sataa kritiikkiä

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Johnny Depp esiintyy mallina pop-tähti Rihannan Savage X Fenty -alusvaatemerkin marraskuun muotinäytöksessä. Asiasta uutisoivat muun muassa The Guardian ja CNN .

Mediatietojen mukaan Depp tulee esiintymään Amazon Prime Video -suoratoistopalvelussa striimattavassa muotinäytöksessä yllätysvieraana. CNN kertoo, että Deppin osuus muotinäytöksestä on kuvattu etukäteen.

Deppin esiintyminen Rihannan muotinäytöksessä on kerännyt kritiikkiä muun muassa sosiaalisessa mediassa. Kritiikki juontaa juurensa Deppin ex-vaimo Amber Heardin esittämiin syytöksiin, joiden mukaan Depp olisi pahoinpidellyt häntä kaksikon suhteen aikana.

Rihanna on puolestaan itse joutunut aikoinaan parisuhdeväkivallan uhriksi. Laulajan ex-kumppani Chris Brown pidätettiin helmikuussa 2009 Rihannan pahoinpitelystä, ja hänelle määrättiin viisi vuotta ehdollista vankeutta sekä kuusi kuukautta yhdyskuntapalvelua.

"Rihanna, mitä helvettiä teet?"

– Johnny Depp? Oikeasti? Rihanna, mitä helvettiä teet, tämä on noloa, toinen kommentoi.

View this post on Instagram

Deppin mukanaolo muotinäytöksessä on puhuttanut myös Twitterissä. Keskusteluissa on väläytelty muun muassa muotinäytöksen boikotointia sekä Rihannan kokemaa parisuhdeväkivaltaa ja sitä, että Deppin valinta näytökseen on moraalisesti ristiriitaista.